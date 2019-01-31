محافظ القاهرة: بحوث اجتماعية لتقديم المساعدات لسكان الدويقة المنقولين

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته لمحمد سيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بعمل بحوث اجتماعية لكافة الأسر التي تم نقلها احترازيًا من منطقة الرزاز إلى الأسمرات وتقديم المساعدات اللازمة لمساعدتهم على الاستقرار في حياتهم الجديدة.

وحسب بيان، الخميس، وجه مدير مديرية التموين بمراجعة أوارق الراغبين في استخراج بطاقات تموين جديدة لبيان مدى استحقاقهم وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة مع تسهيل حصولهم على بطاقات صرف الخبز المدعم للحالات المستحقة.

ووجه محافظ القاهرة، على مدير مديرية التربية والتعليم سرعة إنهاء إجراءات تحويل الطلاب المنقولين من منطقة الرزاز إلى الأسمرات من مدارس منشأة ناصر إلى أقرب مدرسة لهم سواء في الأسمرات أو المقطم في حالة رغبتهم في إجراء النقل وتقديم كافة التيسيرات المتاحة لهم.

وحصرت محافظة القاهرة 82 أسرة تعيش في 13 منزلًا بمنطقة الرزاز بالدويقة، نتيجة للخطورة على حياتهم بسبب انهيار جزء من الجبل وظهور تصدعات جبلية، وتم نقل أغلبهم إلى الأسمرات.