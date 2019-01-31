برلماني: عار علينا أن نقف صامتين أمام تدني أجور المعلمين

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزيري التعليم والمالية، بشأن أهمية منح المعلمين الحوافز والمكافآت التي يستحقونها، تكفيهم عن السؤال والبحث عن مصادر دخل بديلة.

وقال إدريس، في طلبه: "يعتبر التعليم المحرك الأساسي لتنمية وتطوير المجتمع، ويقاس مدى تقدم الأمم بمقدار ما لديها من العلماء والمتعلمين والطلاب على مقاعد الدراسة.

وأضاف وكيل لجنة السياحة: "يقع على كاهل التعليم أيضًا المهمة الأولى في نهضة الأمة ثقافيًا و اجتماعيًا و سياسيًا وتقنيًا، لهذا تعمل الدول على تشييد المدارس والمعاهد والجامعات بتخصصاتها المختلفة في المدن والقرى، كما تحرص كذلك على رصد المخصصات المالية الكبيرة في موازناتها السنوية".

وتابع: "تعتبر هذه النفقات – نفقات التعليم – استثمار طويل الأجل مضمون العوائد على المدى الطويل، وحتى تستمر مسيرة البناء و الإعمار والتنمية للأوطان وبدون توقف يحملها جيل – ويسلمها لجيل آخر– متسلحا بالعلم و المعرفة".

وأوضح: "الاهتمام بالمعلم و تطوير مكانته العلمية والعملية إعدادا وتدريبًا، لابد أن يأتي على سلم أولوية أجندة الدولة".

وأكد عضو مجلس النواب، أن تحسين مستوى الدخل لهم ومنحهم الرواتب والحوافز التي يستحقونها والتي تكفيهم عن السؤال والبحث عن مصادر دخل أخرى بعد ساعات الدوام الرسمي مطلب وطنيًا، لافتًا إلى أن رواتب المعلمين في مصر هي الأقل بين فئات المجتمع، وهو عار علينا نقف صامتين أمام هذا الأمر".