أول تعليق من محافظة القاهرة على عجز أسر بالدويقة عن سداد رسوم الشقق

كتب- محمد نصار:

قال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، إن هناك ما بين 3 أو 4 أسر من سكان منطقة الدويقة الذين جرى نقلهم إلى الأسمرات 3 لم يتسلموا وحداتهم السكنية حتى الآن.

وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم الخميس، أنه جرى إصدار عقود للوحدات السكنية بأسماء هذه الأسر لكنهم لم يتسلموها نتيجة عجزهم عن دفع رسوم التعاقد على الوحدات والبالغة 4165 جنيهًا لكل وحدة.

وأوضح المصدر، أن المحافظة تعمل في الوقت الحالي على حل هذه الأزمة لتمكين هذه الأسر من تسلم وحداتها في الأسمرات، موضحًا، أنه جاري اتخاذ إجراءات لحل أزمة هؤلاء.

وحصرت محافظة القاهرة 82 أسرة تعيش في 13 منزلًا بمنطقة الرزاز بالدويقة، نتيجة للخطورة على حياتهم بسبب انهيار جزء من الجبل وظهور تصدعات جبلية، وتم نقل أغلبهم إلى الأسمرات.