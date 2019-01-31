"القابضة للمياه": بدء الاختيار المبدئي للمدربين من العاملين بالشركات

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممثلة في الإدارة العامة للمسار الوظيفي وخبراء من الشركة القابضة والشركات التابعة لها، إجراء الاختيار المبدئي للمدربين من العاملين بشركات مياه القاهرة وصرف القاهرة والجيزة في التخصصات الهندسية والكيميائية.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الخميس، أن المدربين المرشحين من الشركات يخضعون لعدد من الاختبارات لاختيار أفضل العناصر وإعداد كوادر مؤهلة على قدر عال من المهارات والمعارف الفنية، بالإضافة إلى تنمية المهارات والقدرات التدريبية التي تناسب تخصصاتهم.

وأضافت الشركة إلى أن اعداد المدربين المتقدمين لاعتمادهم كمدربين البرامج التدريبية للمسار الوظيفي في الشركات الثلاث يقارب 150 مدربًا في المجالات التخصصية الفنية خلال الأسبوع الأول والذي يستمر على مدار خمسة أيام، ومن المقرر أن يلتحق 85 مدربًا مرشحًا للوظائف الإدارية خلال المرحلة الثانية.

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب، أن البرنامج يستهدف مراجعة وتقييم وبناء قدرات ما يزيد عن ٨٧٠ من المدربين المرشحين من الشركات التابعة للشركة القابضة، ليكونوا نواة تستعين بهم الشركة في رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم في مختلف المجالات الفنية والإدارية.