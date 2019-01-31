محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن: "خدمة المواطن أساس العمل"

كتب-إسلام ضيف:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال رفع كفاءة وتطوير الطرق وتجميل الشوارع الداخلية والنهوض بمنظومة النظافة والإشغالات والتصدي لمخالفات البناء والمباني.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء المنعقد مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائبة المحافظ، واللواء محمد رأفت السكرتير العام، واللواء علاء بدران السكرتير المساعد، واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة.

وأوضح راشد، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص على متابعة المجهودات التي تتم بالمحافظة خلال اللقاء معه موجهًا بتكثيفها والنهوض بمستوى الخدمات للمواطنين.

وشدد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد بالميداني بالشوارع؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات الجاري تنفيذها بقطاعات المحافظة كافة، والعمل على حل مشاكل المواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم تدعيم الأحياء والمراكز والمدن بنواب ورؤساء للوحدات القروية؛ تلبية لرغبتهم وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والصحة والتعليم والتموين.

وأكد راشد أنه لابد من وضع حلول وافكار جديدة غير نمطيه، للدفع بعجلة الاستثمار بالمحافظة لتحقيق عائد مادي يتم استغلاله في تطوير الخدمات المقدمة.

وحرص محافظ الجيزة على متابعة أداء شركات منظومة الجمع المنزلي بأحياء المحافظة، حيث وجه رؤساء الأحياء بالمتابعة الجادة للوقوف على أعمال الشركات.

وأوضح المحافظ عدم رضاه عن أداء بعض الشركات، موجهًا رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة مع توقيع أقصى عقوبات طبقاً للعقود المبرمة معهم.

وأضاف أن المحافظة تدرس تفعيل منظومة الجمع المنزلي بالمراكز والمدن للعمل على رفع كفاءة النظافة بها وخاصة بالقرى .