رئيس "مياه الجيزة" يتفقد أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزه لمياه الشرب والصرف الصحي ورافقه النائب إيهاب منصور عضو مجلس الشعب عن العمرانية خط التطهير بشبكات الصرف الصحي بالعمرانية للتأكد من حسن سير العمل.

وقال بدوي، في بيان، الخميس، إن المناطق الشعبية تحظى باهتمام المسئولين نظرا لارتفاع الكثافة السكانية وزيادة التصرفات ومع اقتراب الصيف يجري العمل على قدم وساق.

وناشد بدوي المواطنين بعدم إلقاء المخلفات الثقيلة بأنواعها في شبكات الصرف الصحى لتاثيرها السلبي على الشبكات ويؤدي إلى ظهور طفوحات يضر بالصحه العامه للمواطن والبيئه.

وأشار إلى أن الخط الساخن125 يعمل على مدار الساعه لتلقي أي شكاوى من المواطنين وأنه يتلقى تقارير من الخط حال تكرار الشكوى أو عدم حلها.​