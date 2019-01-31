افتتاح فرع للشهر العقاري بنقابة الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

افتتح عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين والمستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، نيابة عن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، مقر الشهر العقاري النموذجي الجديد بمبنى نقابة الصحفيين.

وتقدم سلامة في تصريحات للصحفيين عقب الافتتاح، بالشكر لجهود وزارة العدل التي أنجزت تأسيس المقر خلال أقل من ثلاثة اسابيع، مشيرا إلى أن المكان مجهز وبه كل التقنيات الحديثة، قائلا، إن كل ما هو موجود في المكتب نموذجي، ويؤكد تقديم الخدمة من وزارة العدل للصحفيين بشكل ميسر .

من جهته قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، إن المقر يعد شكلا جديدا من أشكال التعاون بين النقابة ووزارة العدل، معربا عن تمنيه أن يمتد لنواح أخرى.

ولفت إلى أن المكتب شهد تقديم أحدث ما تم تطويره من برامج، وبدعم من وزارة العدل تم اختصار زمن "الشهر العقاري" لوقت قياسي، باستخدام أحدث الأجهزة التي وفرتها وزارة العدل.