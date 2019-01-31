برلمانية تقترح تعليظ عقوبة ختان الإناث لتشمل الأسرة والطبيب

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة سعاد المصري، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان ونائبة محافظة بورسعيد، باقتراح برغبة لتغليظ عقوبة ختان الإناث على أن تشمل الأسرة والطبيب وكل من يشارك في هذه الجريمة.

وطالبت المصري، في اقتراحها، تشديد الرقابة على الوحدات الصحية والمستشفيات للقضاء على هذه الظاهرة؛ حفاظًا على كرامة وحقوق الفتيات، مشددة على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمواجهة الظاهرة ومن قبلهم رجال الدين، بجانب استغلال اليوم العالمي في ٦ فبراير المقبل؛ للقضاء على تلك الظاهرة وتوعية المجتمع بمدى خطورتها.

وأضافت النائبة، أن نسبة الختان شهدت تراجعا الفترة الأخيرة؛ وهذا يعود للجهود المبذولة في هذا الإطار، مشددة على ضرورة تغيير الثقافة والموروث لدى البعض بشأن الختان من خلال رجال الدين والعلم في آن واحد.