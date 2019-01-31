قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء منطقة صناعية روسية بقناة السويس

كتب- محمود مصطفى:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٨ بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والموقعة في موسكو بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٨.

وتخصص للمنطقة الصناعية الروسية مساحة ٥٢٥٠ ألف متر مربع، ومدة هذه الاتفاقية ٥٠ عاماً وتجدد تلقائياً لمدة ٥ أعوام متتالية، إذا لم يعلن أي من الطرفين نيته في إنهائها.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١١ نوفمبر ٢٠١٨.