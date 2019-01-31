محافظات أمم أفريقيا أولًا.. "شعراوي" يوجه بالإسراع في طلاء واجهات المنازل

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوى، إنه من المقرر تشكيل لجنة بكل محافظة يترأسها المحافظ للإشراف على تنفيذ القرار وتضم مسئولي الشئون القانونية والتخطيط والتنظيم والإدارات الهندسية والتنسيق الحضاري، وشدد الوزير على أهمية متابعة المحافظين لعملية التنفيذ بعد الانتهاء من الألوان والآليات المنظمة لذلك وتقييم القيادات بناءً على معدلات التنفيذ.

كما أشار شعراوي، في اجتماعه مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والمهندس محمد أبوسعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسئولين بالمحافظات، إلى أنه يجب الإسراع في تنفيذ القرار بالمحافظات التي تستضيف مباريات كأس الأمم الأفريقية خاصة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بها والميادين العامة.

وأكد الوزير، أهمية المشاركة المجتمعية للمساعدة في تنفيذ هذا القرار وضرورة وجود ضوابط لعملية الصيانة الدورية للعقارات بعد التنفيذ لتحسين الصورة البصرية لدى المواطنين وإعطاء صورة ذهنية جيدة للمترددين على مصر من الخارج.

وجرى الاتفاق في نهاية اللقاء على عقد اجتماع آخر مع كليات الفنون الجميلة بالمحافظات لعرض تصور للألوان المقترحة التي تتناسب مع طبيعة وبيئة كل محافظة.