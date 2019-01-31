لون لكل محافظة.. وزير التنمية المحلية: مهلة للانتهاء من طلاء واجهات المباني

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والمهندس محمد أبوسعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسئولين بالمحافظات.

وحسب بيان، اليوم الخميس، شهد اللقاء استعراض آليات تنفيذ تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين والذي وجه به رئيس مجلس الوزراء الخاص بطلاء واجهات المنازل بالمحافظات، والألوان المقترحة طبقًا لطبيعة كل محافظة أو مجموعة محافظات في الإقليم، ودور المجتمع المدني في التنفيذ.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن التكليف يأتي في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذي يلزم أصحاب العقارات بتشطيب الواجهات قبل توصيل المرافق لها من الوحدات المحلية والإدارات الهندسية بالأحياء والمدن.

وأضاف: "نسعى إلى اختيار الألوان التي تتناسب مع طبيعة وبيئة كل محافظة لتخرج بصورة جمالية وحضارية بدلاً من الطوب الأحمر الذي يغطي واجهات المنازل حاليًا بصورة غير حضارية".

وتابع: "يجرى مراعاة الأماكن الأثرية والمعمارية التي تتمتع بطبيعة خاصة والموجودة في عدد من المحافظات".

وأضاف الوزير، أنه لابد من وجود مهلة زمنية لتنفيذ القرار في المحافظات، لافتًا إلى أن الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ستشرف على تنفيذ القرار لوجود حصر لديها بجميع العقارات الموجودة في نطاق عملها بالتنسيق مع اتحادات الشاغلين بالعقارات.

ومن جانبه قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه لابد من الاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ التكليف، مؤكدًا أهمية دور الإعلام والتواصل مع المواطنين للمساعدة، بجانب ضرورة الاستفادة من تجربة المحافظة السابقة في القاهرة الخديوية والتي جرت مع التنسيق الحضاري وضرورة وجود جهة واحدة مسئولة عن تنفيذ القرار.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المحافظة تعاونت خلال الفترة الأخيرة مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال في هذا المجال، موضحًا، أن المحافظة لديها مبانٍ تراثية ومبانٍ ذات طابع معماري متميز وأخرى مرخصة وغير مرخصة في باقي الأحياء.

وأوضح قنصوة، أهمية القرار للمساعدة في تحسين الصورة الحالية للمحافظات، وعرض بعض الأفكار التي تساعد في تحفيز وتشجيع المواطنين لتنفيذ القرار .

وأشاد اللواء أحمد راشد، بالفكرة التي أعلنتها القيادة السياسية، لافتًا إلى تجربة محافظة الجيزة في توحيد لون العقارات بشارع الهرم خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه عرض المهندس محمد أبوسعده ملامح المشروع القومي لتحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية والطابع المعماري للمدن المصرية، موضحًا، أهمية الصيانة الدورية للعقارات وضمان استمرارية المنظومة بعد تنفيذها.

وتحدث أبوسعدة، عن أهمية المشاركة المجتمعية وأن يكون السكان والمواطنون شركاء فيما يتم طرحه والتأكيد على أهمية القرار في تعزيز الانتماء للمدن والشوارع وإبراز هويتها العمرانية .

كما عرض المهندس محمد أبوسعده نماذج لبعض الألوان الموحدة للهوية العمرانية والطابع المعماري في بعض الدول مثل إيطاليا والمغرب واليونان ودول أخرى.