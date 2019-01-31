"المواد النووية": معهد علمي لمنح دبلومة مهنية في "الاستكشاف والتعدين"

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، إن الهيئة وضعت خطة واستراتيجية جديدة؛ تهدف إلى التمويل ذاتيا خلال 2027 من خلال 3 تعاقدات سنوية.

وأضاف رئيس الهيئة، لمصراوي، الخميس، أنه حتى الآن جرى توقيع 11 عقدًا، كما يجرى حاليا التقدم بدراسة لإنشاء معهد علمي لمنح دبلومة مهنية وزيادة كفاءة العاملين في مجالات الاستكشاف والتعدين، ويمكن الانضمام للدراسة بالمعهد للعاملين او لحاملي بكالريوس هندسة مواد تعدينية أو خريجي هندسة تعدين ليكون لدينا كوادر نووية بمجالات الاستكشاف والتعدين.

وأوضح أنه يجرى تطوير وحدة الهيئة التجريبية برشيد وتحويلها إلى مصنع إنتاجي لفصل معادن الرمال السوداء، وكذلك تركيب وحدات مصنع تركيز المعادن على شاطئ رشيد ـ إدكو، وستشهد الأيام القليلة القادمة بدء الإنتاج من مناطق رشيد ـ إدكو وناتج تركزي مينا دمياط.

وأضاف أن أهمية الرمال السوداء ترجع إلى ما تحويه هذه الرواسب من عدد كبير من المعادن ذات القيمة الاقتصادية والاستراتيجية العالية أبرزها الإلمنيت، الروتيل، الزركون، المونازيت، الجارنيت والماجنتيت والتي تدخل في قطاعات عريضة من الصناعات التكنولوجية الهامة والدقيقة كما يأتى هذا البروتوكول في إطار سلسلة من أوجه التعاون بين الشركة المصرية للرمال السوداء وهيئة المواد النووية والتي أثمرت عن تقييم احتياطي الرمال السوداء ومعادنها الاقتصادية ودراسة جدوى استغلالها بالعديد من مناطق تواجدها ومن ثم تم البدء في إنشاء مصانع تركيز وفصل معادن الرمال السوداء بمناطق البرلس، بركة غليون ورشيد ـ إدكو لفتح آفاق جديدة من التنمية التعدينية والمجتمعية بمحافظات مصر.