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    اتفاقية بين معرضي القاهرة وفرانكفورت للكتاب لتبادل الأجنحة مجانًا

    01:07 ص الخميس 31 يناير 2019
    اتفاقية بين معرضي القاهرة وفرانكفورت للكتاب لتبادل الأجنحة مجانًا

    أرشيفية

    كتب- محمد عاطف:

    قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة (الجهة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب)، إن المعرض بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع معرض (فرانكفورت) الدولي والذي يعد المعرض الأول عالميا، لتبادل الأجنحة بين معرضي القاهرة وفرانكفورت واستضافة الأخير بمعرض القاهرة بدءا من العام القادم مجانًا.

    وأضاف الحاج علي، في تصريح مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الاتفاق سعت إليه الهيئة في السنوات الماضية، ولكن بعد ما حقق مع من نجاح في المعرض بمقرة الجديد جعله على قدم المساواة مع المعارض العالمية، مما جعل إدارة فرانكفورت تتحمس لتوقيع هذا اﻻتفاق.

    من جهة ثانية؛ قال إسلام بيومي مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، إن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب "دورة اليوبيل الذهبي"، بلغ حتى اليوم مليونا و355 ألف زائر منذ افتتاحه يوم 23 يناير.

    ويقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور خمسين عاما على انطلاقه، ويستضيف "جامعة الدول العربية" ضيف شرف، إلى جانب اختيار ثروت عكاشة وسهير القلماوي شخصيتي العام.​

    معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض فرانكفورت للكتاب اتفاقية تعاون

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