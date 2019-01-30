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    معرض القاهرة للكتاب يقترب من المليون ونصف زائر في ثامن أيامه

    11:36 م الأربعاء 30 يناير 2019
    معرض القاهرة للكتاب يقترب من المليون ونصف زائر في ثامن أيامه

    معرض القاهرة الدولي للكتاب

    كتب- محمد عاطف:

    قال إسلام بيومي، مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، إن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب "دورة اليوبيل الذهبي"، اليوم الأربعاء، اقترب من الوصول لمليون ونصف زائر منذ افتتاحه 23 يناير الجاري.

    وقال بيومي في تصريحات صحفية، إن عدد الزوار وصل حتى عصر اليوم لمليون و355 ألف زائر منذ افتتاحه يوم 23 يناير حتى اليوم 30 يناير.

    وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم الثامن منذ انطلاق فعالياته يوم الثلاثاء 23 يناير تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى اليوم الأربعاء 30 يناير حضورًا كثيفًا من رواد المعرض.

    ويقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور خمسين عاما على انطلاقه، ويستضيف "جامعة الدول العربية" ضيف شرف، وشخصيتي العام "ثروت عكاشة وسهير القلماوي.

    معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب الهيئة العامة للكتاب إسلام بيومي كتاب دورة اليوبيل الذهبي
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