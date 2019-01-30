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    ​بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية بالإمارات

    11:35 م الأربعاء 30 يناير 2019
    ​بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية بالإمارات

    الأنبا إبراهيم إسحق

    كتب- إسلام ضيف:

    يشارك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، مع وفد من الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في استقبال قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في دولة الإمارات، والمؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، والذي ينعقد في أبو ظبي خلال يومي 3و4 فبراير المقبل.

    وقال الأب هاني باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر - في تصريح اليوم الأربعاء-، إن المؤتمر يهدف للوصول إلى صيغة مشتركة للتعاون مع محبي السلام حول العالم من أجل تحقيق الأخوة الإنسانية.

    وأضاف أن المؤتمر سيشمل ثلاث محاور رئيسية هي : منطلقات الأخوة الإنسانية، أهم التحديات التي تواجه تحقيق الأخوة، والمسؤولية المشتركة لتحقيق الأخوة الإنسانية.

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