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    بعد 30 عامًا.. مجدي الحفناوي رائد مدرسة التوزيع يودع العمل بالصحافة

    10:51 م الأربعاء 30 يناير 2019
    بعد 30 عامًا.. مجدي الحفناوي رائد مدرسة التوزيع يودع العمل بالصحافة

    مجدي الحفناوي

    القاهرة- مصراوي:

    أعلن مجدي الحفناوي، مدير عام الطباعة والتوزيع في جريدة المصري اليوم، انتهاء عمله بالجريدة، وتركه العمل الصحفي بشكل نهائي.

    وكتب الحفناوي -أحد رواد مهنة التوزيع في مصر-، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "آخر صفحة وآخر عدد وآخر يوم لي في المصري اليوم.. كل الشكر والتقدير لإدارة المصري وبالتوفيق دايما".

    وتابع: "30 سنة كفاية أوي صحافة".

    ويعتبر الحفناوي من ألمع رموز مهنة توزيع الصحف عبر30 عاما ترك خلالها علامات بارزة حتي تصدر مجال توزيع الصحف عبر مؤسستي المصري اليوم، والوطن والذي ساهم في تأسيسهما.

    مجدي الحفناوي جريدة المصري اليوم فيسبوك الصحافة

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