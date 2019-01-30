كاتب عراقي: كتاب "نار ودمار" يؤرخ لفترة خطيرة من السياسة الأمريكية

كتب- محمد عاطف:

دعا الكاتب العراقي صلاح نصراوي، صناع السياسة العربية لقراءة كتاب "نار ودمار"، للمؤلف الأمريكي مايكل وولف، والتي ترجمته الدكتورة فاطمة الزهراء يس، مؤكدًا أن الكتاب مهم لفهم فترة خطيرة من السياسة الأمريكية يمكن أن تؤثر على تاريخ المنطقة خلال العقود المقبلة.

وأضاف نصراوي، خلال ندوة مناقشة الكتاب ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "نحن لا نفهم السياسة الأمريكية وإنما نتحدث بشكل عاطفي وأعتقد ان هذا الكتاب قاموس لكل صانع سياسة في العالم العربي في هذه الفترة".

وأضاف نصراوي: "لم أكن أحبذ أن يتم إضافة عنوان فرعي جديد في الكتاب، وإنما أن تلتزم الكاتبة بالنص كما هو دون أي تغيير".

من جانبه قال الكاتب الصحفي خالد محمود، إن الكتاب "استثنائي، لمؤلف استثنائي، حول شخصية استثنائية" حيث يروي كواليس حكم الرئيس دونالد ترامب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وواصل: "يتناول الكتاب رئيس الولايات المتحدة الذي جاء بالصدفة، ويرسم صورة مختلفة تماماً عما نعرفه نحن باعتبار أمريكا بلد الديمقراطية، وأنه من الممكن أن يحكم أمريكا"، مؤكدًا أن ترامب في لحظة يشهد العالم فيها تغيرات كثيرة.​