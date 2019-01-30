"نصلي لمرتكبيها".. البابا تواضروس يجيب على سؤال "ماكرون" حول العمليات الإرهابية

كتب- إسلام ضيف:

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، سأله -أثناء زيارته للكاتدرائية المرقسية بالأمس- عن رد فعل الأقباط على الأعمال الإرهابية بعدما شاهد أيقونات شهداء ليبيا بكنيسة الأنبا رويس وأيقونات شهداء الكنيسة والبطرسية.

وأوضح البابا تواضروس الثاني في عظته، اليوم الأربعاء، أنه أكد للرئيس الفرنسي "أننا بنحب كل الناس حتى اللي عملوا الأفعال دي، وبنصلي لكل الناس".

وشدد البابا تواضروس في عظته للحضور: "إوعى يغلبك فكر الزمن مش بتاع كدة الصلاة والحب بتوع كل زمن".

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقرينته بريدجيت ماكرون الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح أمس الثلاثاء، في ختام زيارتهما لمصر.