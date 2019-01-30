​الأزهري: ترجمة خطب الجمعة بـ"الفتاح العليم" لتنطلق للعالم بالإنجليزية والفرنسية

كتب - محمود مصطفى:

تُرجمت الخطبة الثانية للدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية من مسجد الفتاح العليم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية تحت عنوان "البر بالأوطان".

وقال الأزهري في تصريحات صحفية، إنه قرر أن ينطلق من منبر مسجد الفتاح العليم، خطابا منيرا واسع الأفق، يعبر تعبيرا أمينا عن مواريث النبوة وخطابا يطوى صفحات الظلام ومفاهيم الانحراف.

وأكد أن مبادرته "أسبوع الوطن" التي أطلقها في الخطبة الثانية من مسجد الفتاح العليم، تهدف لإعلاء قيمة الوطن لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة ليست موجهة إلى المصريين فقط بل موجهة أيضًا إلى كل الشعوب للحفاظ على أوطانها.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إلى تواصل 19 دولة معه بخصوص مبادرة الوطن ، ومن المقرر تنظيم مؤتمرا صحفي للإعلان عن كل تفاصيلها قريبًا.

واشتملت المبادرة أيضًا على دعوة المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية في الدول العربية الشقيقة كافة لقبول هذه المبادرة وتفعيلها حتى تعود مصر منبرًا يقدم للدول الشقيقة كل أوجه التعاون على ما يحفظ أوطاننا ويحقق لها الأمل.

