​"الأوقاف": شركة نسيج كبيرة تبرعت بفرش 52 مسجدًا بشمال سيناء

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، عن تبرع شركة "النساجون الشرقيون" بفرش 52 مسجدًا بإجمالي 7896 متر مربع بمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، مساء الأربعاء، أنه جار التنسيق لفرش 48 مسجدًا في إطار رغبة الشركة في استكمال فرش 100مسجد بمحافظة شمال سيناء.

ووجه قطاع المديريات وشئون المساجد بوزارة الأوقاف الشكر لشركة النساجون الشرقيون على هذا العمل.