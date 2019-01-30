بالصور- حي بولاق يبدأ إزالة العقار رقم 56 بمنطقة "مثلث ماسبيرو"

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كتب- محمد نصار:

بدأت منذ قليل، أجهزة حي بولاق في تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار رقم 56 بشارع 26 يوليو.

ويأتي هدم المنزل تنفيذًا لقرار محافظ القاهرة رقم 1790 لسنة 2015 بإزالة العقار رقم 56 شارع 26 يوليو، والذي يدخل ضمن أعمال مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

وكانت بدأت أعمال الحفر في منطقة مثلث ماسبيرو من جانب الشركات المنفذة لمشروع تطوير المنطقة، الشهر الماضي، خاصة في الجزء المطل على شارع 26 يوليو.

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، اعتمد مخطط تطوير مثلث ماسبيرو، في السابع عشر من أكتوبر الماضي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وفي بداية ديسمبر الماضي، اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط العمراني المخطط التفصيلى لمشروع مثلث ماسبيرو.