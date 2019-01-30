بـ"الزغاريد".. متضررو "صخرة الدويقة" يتسلمون شقق مفروشة بالأسمرات

القاهرة- مصراوي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو للحظة تسَلم متضرري صخرة الدويقة التي انهارت أمس؛ لشقق سكنية جديدة بحي الأسمرات.

وظهرت بالفيديو إحدى الأسر، والتي فوجئت بالشقة مفروشة بالأجهزة الكهربائية، فأطلقت إحدى السيدات "الزغاريد".

وقال شاب آخر: "متشكرين يا سيادة الرئيس السيسي".

كان صندوق تطوير العشوائيات، أعلن أمس، سقوط صخرة بمنطقة محجر فوزي عليوة، إحدى المناطق التي سبق إخلاؤها وتسكينها بالأسمرات ضمن جهود الدولة لنقل المناطق الخطرة.

وأوضح الصندوق، أنه على الفور انتقلت اللجنة العلمية للموقع وأجهزة المحافظة وعلى رأسهم محافظ القاهرة خالد عبدالعال، الذي يتابع الموقف حتى الآن.

وأرجع صندوق تطوير العشوائيات، سقوط الصخرة إلى وجود تسرب صرف صحي نتيجة سوء الاستخدام.

وأوضح أنه جرى اتخاذ قرارات حاسمة بسرعة إخلاء 3 منازل على الحافة العليا، بالإضافة إلى 12 منزلًا بالحافة السفلى بإجمالي ٨٠ أسرة، ويجري حاليًا تسكين الأسر بمشروع الأسمرات.

ولفت الصندوق إلى سقوط صخرة أخرى في الثانية من ظهر اليوم دون أي إصابات.

وكانت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت نقل عشرات الأسر بعد انهيار صخرة في الدويقة إلى حي الأسمرات، ووجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن الحادث لم يُسفر عن سقوط مصابين أو وفيات.

قال اللواء محمد عبدالجليل، رئيس حي منشأة ناصر، إنه جرى الانتهاء من تسكين ٦٦ أسرة من المنازل التي يتم إخلاؤها بمنطقة الدويقة في مدينة الأسمرات.

وأضاف عبدالجليل، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن نقل باقي الأسر اليوم، موضحًا، أن عمليات الإخلاء للعقارات مستمرة.

وتابع: "العفش القديم بتاع الناس هيتصرفوا فيه لأن الوحدات التي حصلوا عليها بالأسمرات مفروشة وكاملة التجهيزات".