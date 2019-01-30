نقيب المحامين يزور"الزيات" و"منيب" في سجن طرة

كتب- مصطفى علي:

زار سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، المحاميين بالنقض منتصر الزيات ومحمد منيب، المحبوسين احتياطيا بسجن طرة، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء، للاطمئنان على حالتهما الصحية.

وذكرت النقابة في بيان لها، أن "عاشور استعرض طلبات المحامين المتمثلة في ضمهما لزنزانة مشتركة، كي يتلازما معا فى أثناء فترة التريض، والسماح بإدخال جهازي تليفزيون وراديو، إضافة إلى الصحف".

وأشاد "الزيات" و"منيب"، خلال زيارة نقيب المحامين لهما، بمعاملة ضباط وجنود السجن معهما، فيما طالب الأخير إدارة السجن بالسماح له بتسليم تحاليل طبية لعرضها على طبيبه الخاص خارج السجن. ووعد عاشور برفع جميع الطلبات للجهات المعنية لتنفيذها.

في السياق ذاته، ناقش اللقاء جلسة القضية يوم 9 فبراير المقبل، وضرورة التنسيق بين هيئة الدفاع، ووعد عاشور بأنه سيحضر الجلسة، وأنه لن يتركهما حتى انتهاء تلك الأزمة.