​"التنسيق الحضاري" يجري حصرًا لمباني التراث المتميزة بالمحافظات

كتب- محمد عاطف:

أجرى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة حصرًا لمباني التراث ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظات الجمهورية، وذلك خلال اجتماع موسع عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة وحضور رؤساء اللجان الدائمة.

وقال المهندس أبو سعدة إن هذا الإجراء يأتي في إطار دور الجهاز في الحفاظ على المباني التراثية المتميزة، والحفاظ على ثروة مصر العقارية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات العمل مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على المباني ذات الطراز المعماري المتميز والوقوف على كافة التشريعات والقوانين الخاصة بهذا الشأن وكذلك كيفية معالجة الثغرات التي يستخدمها بعض أصحاب المباني لعدم تنفيذ قرارات لجان الحصر.

وأضاف أبو سعدة: أن هناك هجمات شرسة على المباني التراثية، ومن هنا كان لابد من الوقوف على آليات عمل موحدة بين الجهاز والجهات المعنية ومن بينها المحافظات والأحياء وضرورة قيام اللجان بالمرور الدوري على العقارات المسجلة للوقوف على حالتها وتوحيد قاعدة بيانات موحدة لدى الأجهزة تساهم في سهولة تنفيذ قرارات اللجان وكذا الاتفاق على استمارة تسجيل المباني ذات الطابع المعماري المتميز، وأيضًا آلية تسجيل كافة التعديلات التي تطرأ على هذه المباني بشكل دائم.

وأشار أبو سعدة إلى أن هناك عملاً دائمًا داخل الجهاز بكافة إداراته لتسجيل ورصد التعديات وكذلك وضع المعايير والأسس التي يتم من خلالها رصد المباني والمناطق ذات القيمة وأيضًا وضع ثلاثة تصنيفات للمباني (أ – ب- ج ) والمعايير التي يتم من خلالها تحديد هذا التصنيف.

واتفق الحضور على ضرورة تنفيذ ما تم إتخاذه من قرارات خلال الاجتماع وذلك للحفاظ على الموروث الحضاري للدولة من خلال الحفاظ على الثروة والقيمة التاريخية للمباني والمناطق بكافة محافظات الجمهورية.