رئيس القومي للسكان يبحث مع ممثل "اليونيسيف" مشكلة الزيادة السكانية

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، الأربعاء، بمقر المجلس، برونو مايس ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في مصر، والوفد المرافق له في إطار تعزيز سبل التعاون بين المجلس واليونيسيف.

أكد الدكتور عمرو حسن، على أهمية التعاون مع اليونيسيف وكافة الجهات الدولية للمساهمة في حل القضية السكانية، للوصول بالمجتمع المصري إلى التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، ليصبح قادرًا على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، مجتمعٌ يتيح للسكان فرص متساوية للحصول على الخدمات الأساسية، ويرتقي بخصائصهم من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية.

وقال إن مشكلة الزيادة السكانية في مصر تحتاج إلى المزيد من الوعي بأبعادها ومخاطرها على الفرد والمجتمع.

وأضاف أن هذه المشكلة متعددة الجوانب إلا أنها في الأساس مشكلة تحتاج إلى وعي، مؤكدا أهمية التثقيف السكاني فهو يعد من أساسيات الوعي بالقضية السكانية.