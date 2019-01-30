التضامن تتدخل في واقعة تعذيب وحبس طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبحيرة

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، التدخل في واقعة الاعتداء وتعذيب طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبحيرة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا من إحدى الصحف بالواقعة عقب تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن فريق التدخل السريع المركزى تواصل مع مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة وجرى توجيه فريق التدخل السريع المحلي بالبحيرة ومأمور الضبط القضائى بالمديرية للتحقق من صحة البلاغ.

وأكدت أنه في حال ثبوت الواقعة سيتم تحرير محضر ضبطية قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يظهر تعذيب وحبس طفلين بقرية محمد عبد الوهاب بالنوبارية البحيرة وهما طفلة عمرها 17 سنة تقريبا وتعاني من إعاقة ذهنية وحركية وصعوبة نطق، وطفل آخر عمره 14 عامًا يعاني من إعاقة ذهنية.

وشددت الوزيرة أنه جرى التنسيق مع الادارة العامة للتاهيل بالوزارة لتوفير دار رعاية لذوى الاحتياجات الخاصة لنقل الطفلين لها فى حالة عدم ثبوت واقعة التعذيب لتوفير كافة الرعاية لهم.