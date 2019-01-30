محافظ القاهرة: إجراءات صارمة لمنع البناء في المناطق المزالة بمنشأة ناصر

القاهرة- أ ش أ:

قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال إن أجهزة حي منشأة ناصر مستمرة منذ في إزالة العقارات الـ 13 التي تقرر إزالتها احترازيًا، مشددًا على أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع البناء في المناطق المزالة مرة أخرى، وأن أي محاولة ستواجه بالحسم الفوري.

وأضاف المحافظ - في بيان اليوم الأربعاء - أن الجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء آلاف الوحدات السكنية لنقل المواطنين القاطنين بالمناطق العشوائية غير الآمنة والمهددة للحياة إليها، أنقذت كثيرا من الأرواح، وساهمت في رفع مستوى الحياة لآلاف الأسر.

وتابع: إن توافر الوحدات المجهزة ساعد في نقل الأسر الـ82 التي تم إجلاؤها احترازيًا أمس إلى مساكن آمنة بمشروع الأسمرات الحضاري، مشيرا إلى أن متابعة أجهزة المحافظة واللجنة العلمية الجيولوجية المشكلة بمعرفة المحافظة للتغيرات التي تحدث في المنطقة الجبلية بالرزاز، وملاحظتها لظهور تشققات بالجبل، ساعدت على سرعة نقل الأسر احترازيًا تحسبًا لسقوط أي أجزاء من الجبل قد تؤدي لوقوع ضحايا، مؤكدا أن الدولة تضمن حقوق المواطنين في السكن الآمن، وتسعى جاهدة لتحقيق تطلعاتهم في الحياه الكريمة.

كما أكد أن الحكومة مستمرة في تطوير العشوائيات غير الآمنة بشكل نهائي وفي أسرع وقت من أجل الحفاظ على أرواح جميع المواطنين.