وزيرة الصحة تعلن تدشين المرحلة الثانية بمنظومة الانتهاء من قوائم الانتظار

كتب- محمد غايات:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تدشين المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.

وأضافت الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن قوائم الانتظار تشمل أمراض القلب وزراعة القواقعة وجراحة العيون والأورام والمخ والأعصاب والعمود الفقري.

وأشارت إلى أن هناك 157 مستشفي تعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار، وهي جميع مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى مليار جنيه دعمًا من البنك المركزي.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن "هيئة الرقابة الادارية" تعد شريكا أساسيا فى نجاح المبادرة، موجهة الشكر لهم على مجهوداتهم، من خلال تواجد ومتابعة أعضائها بصفة يومية سواء بالغرفة المركزية للمبادرة أو فى المحافظات، والإشراف المستمر على المنظومة، فضلًا عن قيامهم بإعادة هيكلة المنظومة وتذليل كافة العقبات والمعوقات التى تواجة سير العمل.