القراءة المسموعة.. الكتاب دراما سينمائية على هاتفك المحمول

كتب- أسامة عبدالكريم:

تصوير- محمود بكار:

بات الإقبال على الثقافة والاطلاع على الكتب أمرا في غاية الصعوبة؛ في ظل التوغل التكنولوجي والسيطرة على اهتمامات الأجيال القادمة، وقضاء معظم الوقت على الأجهزة المتنقلة والمحمولة، بما يكفي لعزوف الشباب على قراءة الكتب وتضاؤل نسبة الإقبال عليها .

حتمية المواجهة باتت ضرورة، ومن الممكن تطويع التكنولوجيا وتسخيرها لعلاج ما أفسدته، من هنا جاءت فكرة إنشاء التطبيقات الإلكترونية للقراءة المسموعة؛ لإتاحة الفرصة للراغبين في القراءة ولم يمتلكوا الوقت أو من ضعاف البصر وفاقديه، في الاستمتاع بقراءة الكتب والروايات من خلال حاسة السمع.

وانتشرت في جنبات معرض القاهره الدولي للكتاب بأرض المعارض في التجمع الخامس، تطبيقات مختلفة للقراءة المسموعة كجزء من حل مشكلة عزوف القراء خاصة من فئة الشباب.

القرءاة بأكثر من لغة

قالت ضحى الرفاعي، مسئولة النشر بتطبيق ستورتيل السويدية، للقراءة المسموعة للكتب والروايات الأدبية، إن الشركة بدأت في 2005 بالسويد، وهي ناطقة بـ18 لغة مختلفة لـ15 دولة.

وأضافت الرفاعي لمصراوي، أن التطبيق جرى إطلاقه في الوطن العربي شهر أبريل 2017 باللغة العربية، وتجاوز نحو 1000 كتاب باللغة العربية، غير أن هناك ما يزيد عن 50 ألف كتاب باللغة الإنجليزية.

وتابعت: "عزوف الجماهير عن القراءة، مدفوعة بعدة أسباب منها الانشغال معظم الوقت بين العمل والمواصلات، والتطبيق يساعد في العودة إلى عالم القراءة أثناء القيادة وأثناء الانشغال وقبل النوم، بجانب مساعدة المكفوفين في القراءة".

وأوضحت الرفاعي، أن هناك 3 لغات جديدة تضاف هذا العام، بجانب العديد من الكتب العربية، مؤكدة أن الفكرة لاقت ترحيبا واسعا من زوار معرض الكتاب، مقابل اشتراك شهري، 10 دولارات، وبجانب الراويات والقصص يوجد نظام خاص للأطفال، يتضمن أكثر من 250 قصة، ومن المنتظر وصولها إلى 500 قصة خلال الفترة المقبلة.

وتابعت، أن الحصول على الكتب يتم بعناية، من خلال التعاقد مع العديد من دور النشر حال امتلاكهم حق النشر مثل الكاتب الكبير يوسف إدريس ونجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس، ونستهدف الكتب الأكثر قراءة.

وأردفت: "التطبيق يتضمن العديد من الكتب المسموعة المتاحة إلكترونيا على الموبايل باشتراك شهري 10 دولارات، وخلال شهرين تتاح القراءة والسماع في ذات الوقت".

بدون إنترنت

مارسلينو عبد الناصر، أحد أعضاء فريق تطبيق اقرأ لي، للكتب المسموعة، يرى أن التطبيق يتيح سماع الروايات والكتب بشكل فيلم العيد مصحوبا بمؤثرات صوتية بشكل درامي.

وتابع: "يتيح سماع الكتاب في الأوقات التي تنشغل فيها عن التركيز والإمساك بالكتاب، كما يساعد ضعاف البصر والمكفوفين في القراءة، إضافه لتخصيص قسم للأطفال.

وتابع: "الإقبال جيد، والتطبيق يتيح ميزة تستطيع من خلالها تحميل الكتاب المفضل لك وسماعه بدون إنترنت، بمقابل اشتراك سنوي 220 جنيهًا، واشتراك 3 أشهر مقابل 70 جنيهًا".

وأضاف: "التطبيق يضم نحو 550 كتابا ورواية، غير أنه كل شهر يستقبل إضافة 15 :25 كتابًا".

إتقان اللغة العربية

قال أحد أعضاء فريق مكتبتي للقراءة المسموعة، إن التطبيق انطلق منذ ٤ أشهر بالإمارات، وهو مشروع مصري إماراتي، يعمل على إتاحة الكتب والروايات.

وأضاف، أن التطبيق يستهدف الحفاظ على اللغة العربية، ويوفر أكثر من ألف كتاب ورواية وقصة بجودة صوتية عالية الجودة.