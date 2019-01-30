محافظ القاهرة: مستمرون في إزالة عقارات الدويقة الـ13

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن الجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء آلاف الوحدات السكنية لنقل المواطنين القاطنين بالمناطق العشوائية غير الآمنة والمهددة للحياة إليها، أنقذت كثير من الأرواح وساهمت في رفع مستوى الحياة لآلاف الأسر.

وأوضح المحافظ، في بيان، اليوم الأربعاء، توافر الوحدات المجهزة ساعد في نقل الأسر الـ82 الذين تم اخلاؤهم احترازيًا بالأمس إلى مساكن آمنة بمشروع الأسمرات الحضاري.

وأشار المحافظ، إلى أن متابعة أجهزة المحافظة واللجنة العلمية الجيولوجية المشكلة بمعرفة المحافظة للتغيرات التي تحدث في المنطقة الجبلية بالرزاز وملاحظتها لظهور تشققات بالجبل ساعد على سرعة نقل الأسر احترازيًا تحسبًا لسقوط أي أجزاء من الجبل قد تؤدي لوقوع ضحايا، مؤكدًا أن الدولة تضمن حقوق المواطنين في السكن الآمن وتسعى جاهدة لتحقيق تطلعاتهم في الحياة الكريمة.

وأوضح اللواء خالد عبدالعال، أن الحكومة مستمرة في تطوير العشوائيات غير الآمنة بشكل نهائي وفي أسرع وقت من أجل الحفاظ على أرواح جميع المواطنين.

وأضاف أن أجهزة حي منشأة ناصر مستمرة منذ الأمس في إزالة العقارات الثلاثة عشر التي تقرر إزالتها احترازيًا مشددًا على أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع البناء في المناطق المزالة مرة أخرى وأن أي محاولة ستواجه بالحسم الفوري.