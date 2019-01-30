  • عاجل:الجنايات تعاقب "سعاد الخولي" بالسجن 12 سنة لاتهامها بالحصول على رشوة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الدويقة أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    "الإسكان": قطع المياه بالمجاورة 13 بمدينة بدر 5 ساعات يومياً لمدة أسبوع

    04:35 م الأربعاء 30 يناير 2019
    "الإسكان": قطع المياه بالمجاورة 13 بمدينة بدر 5 ساعات يومياً لمدة أسبوع

    أرشيفية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه سيتم قطع المياه عن المجاورة 13 بالمدينة، والتي يجرى بها إحلال شبكة المياه وأعمال تنسيق الموقع، وذلك لمدة 5 ساعات يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، ابتداءً من غدٍ الخميس 31 يناير الجاري، ولمدة أسبوع ما عدا الجمعة، لتنفيذ أعمال الربط على شبكة المياه الجديدة نظراً لتهالك الشبكة القديمة.

    وأضاف الدسوقي في بيان له اليوم، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

    وأشار إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

    قطع المياه مدينة بدر عادل إبراهيم الدسوقي

    الخبر التالى:

    أمين "الصحة النفسية" السابق: 5 ملايين مصري يعانون من الاكتئاب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان