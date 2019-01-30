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    رئيس البرلمان يلتقي وفد نادي أسوان الرياضي

    01:49 م الأربعاء 30 يناير 2019
    رئيس البرلمان يلتقي وفد نادي أسوان الرياضي

    الدكتور علي عبدالعال

    كتب- أحمد علي:

    التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وفدًا من مسئولي وممثلي نادي أسوان الرياضي؛ لتقديم واجب العزاء في شقيقته.

    وقال النائب ياسين عبدالصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، إن اللقاء ناقش بعض الطلبات التي تواجه ممثل أسوان النادي الأزرق الفترة الحالية بالدوري الممتاز "ب".

    وأعرب النائب ياسين عبدالصبور وممثلو نادي أسوان، عن العلاقة القوية والمتينة بينهم وبين رئيس مجلس النواب، والتي تمتد منذ سنوات سواء داخل العمل السياسي والرياضي أو خارجه، مؤكدين فخرهم واعتزازهم به رئيسا لمجلس البرلمان المصري.

    وتطرق اللقاء لمناقشة الأوضاع التي يمر بها نادي أسوان الرياضي، بجانب سعي مجلس الإدارة للنهوض بالفريق من أجل الصعود مرة أخرى للدوري المصري الممتاز.

    وشملت الطلبات والمشكلات التي جرى عرضها خلال اللقاء، الأزمة المالية للنادي وقلة الموارد المتاحة ما يؤثر على المشاركات والنتائج في جميع المسابقات والألعاب المختلفة، مطالبين رئيس مجلس النواب بالتدخل لدى وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة للنظر في حالة الفريق ودعمه، ليعود منافسا قويا للعب بين الكبار في دوري الأضواء والشهرة.

    علي عبدالعال مجلس النواب نادي أسوان الرياضي ياسين عبدالصبور

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