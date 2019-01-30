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    برلماني: صرف رواتب المعلمين على أساسي 2014 ظلم واضح

    12:17 م الأربعاء 30 يناير 2019
    برلماني: صرف رواتب المعلمين على أساسي 2014 ظلم واضح

    النائب علاء سلام

    كتب- أحمد علي:

    تقدم النائب علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب؛ موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم؛ بشأن أجور ومكافات المعلمين التي تصرف على أساسي 2014، إعمالًا بنص المادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.

    وقال سلام في طلب الإحاطة، إنه من الظلم البين أن يتقاضى المعلمون أجورهم على أساسي العام المالي 2014، بينما أي خصومات على الراتب تكون على أساسي العام المالي الحالي 2018- 2019، متسائلًا: "في أي قانون أو دستور يسمح بذلك أن يظل راتب المعلم ثابتا على أساسي عام 2014 والخصومات تكون على أساسي 2019؟

    وتابع: "من المتسبب في ذلك؟" مطالبا بأن يحضر وزير التربية والتعليم في مجلس النواب ليرد على هذه الكارثة التي يتعرض لها مربوا الأجيال .

    علاء سلام مجلس النواب وزارة التربية والتعليم رواتب المعلمين

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