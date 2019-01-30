وكيل "الكهرباء" يتوجه إلى غينيا للمشاركة في اجتماع المبادرة الأفريقية "AREI"

كتب- محمد صلاح:

توجه الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ونقطة الاتصال عن مصر في المبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة AREI، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الغينية كوناكرى للمشاركة في الاجتماع القاري للمبادرة المقرر عقده اليوم.

وأوضح عمران، في تصريحاته، أن الاجتماعات تشهد عرض نتائج ومخرجات كافة الاجتماعات التشاورية للأقاليم الأفريقية الخمس أعضاء مجلس إدارة المبادرة وهم مصر، غينيا، كينيا، ناميبيا وتشاد لإتاحة الفرصة لكافة الحكومات وأصحاب المصلحة في الدول الأفريقية لمعرفة وفهم المبادرة وأهدافها ومجال عملها وضمان انخراط الدول بفاعلية في تنفيذها.

وأضاف أنه سيشارك في هذا الاجتماع نقاط الاتصال الإقليميين للدول أعضاء مجلس إدارة المبادرة (مصر، غينيا، كينيا، ناميبيا، وتشاد)، وشركاء التنمية بما فيهم (الاتحاد الإفريقي ـ الاتحاد الأوروبي ـ فرنساـ وبنك التنمية الإفريقي)، والدول أعضاء التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا ECOWAS، وأيضاً مجموعة من المؤسسات الإقليمية.

وتابع أن مصر كانت داعمة لهذه المبادرة منذ إطلاقها في عام 2015 في باريس وحتى اليوم؛ لتحقيق الأهداف الطموحة للقارة الإفريقية ولن تدخر أي جهد للدفع بهذه المبادرة إلى الأمام.