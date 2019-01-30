"تعليم الجيزة" تتيح رابطًا غير فعال لنتيجة الشهادة الإعدادية

كتبت-ياسمين محمد:

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، رابطًا إلكترونيًا لنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية عام 2018/2019، عبر موقعها الإلكتروني على الانترنت.

وفوجئ الطلاب، بعدم فعالية الرابط الذي أتاحته المديرية منذ نحو 10 ساعات، مطالبين المديرية بإتاحة رابط جديد يمكنهم من الوصول لنتيجتهم.

واعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء أمس الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح وصلت إلى 71.23%.