رئيس حي منشأة ناصر يعلن نقل ٦٦ أسرة من الدويقة للأسمرات

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمد عبدالجليل، رئيس حي منشأة ناصر، إنه جرى الانتهاء من تسكين ٦٦ أسرة من المنازل التي يتم إخلاؤها بمنطقة الدويقة في مدينة الأسمرات.

وأضاف عبدالجليل، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن نقل باقي الأسر اليوم، موضحًا، أن عمليات الإخلاء للعقارات مستمرة.

وتابع: "العفش القديم بتاع الناس هيتصرفوا فيه لأن الوحدات التي حصلوا عليها بالأسمرات مفروشة وكاملة التجهيزات".