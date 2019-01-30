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"السلع التموينية" تتعاقد على شراء ٣٦٠ ألف طن قمح من فرنسا ورومانيا

11:05 ص الأربعاء 30 يناير 2019
"السلع التموينية" تتعاقد على شراء ٣٦٠ ألف طن قمح من فرنسا ورومانيا

أرشيفية

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التعاقد على شراء ٣٦٠ ألف طن قمح بمناقصة عالمية من فرنسا ورومانيا.

وأوضحت الهيئة، في بيان، الأربعاء، أن الكمية المتعاقد عليها جاءت مناصفة من الدولتين ١٨٠ ألف طن من فرنسا و١٨٠ ألف طن من رومانيا.

وأضافت الهيئة، أن عمليات الشحن تجرى في الفترة من العاشر إلى العشرين من شهر مارس القادم، مؤكدة أن تلك الكميه ستزيد استراتيجي مصر من القمح ليتعدى الخمسة أشهر.

القمح فرنسا الهيئة العامة للسلع التموينية رومانيا

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