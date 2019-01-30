"البيئة": ربط مدخنتين بمحطة كهرباء العطف بالرصد الإلكتروني في البحيرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة البيئة، الانتهاء من إجراءات الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مدختنين بمحطة كهرباء العطف بالبحيرة، وجرى الانتهاء من ربط عناصر كل من أكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون والأكسجين وثاني أكسيد الكبريت للمدخنتين، ومراجعة مدى القياس الخاص بأجهزة الرصد ومقارنة القرءات مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وتبين أنها متطابقة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة البيئة لضم الصناعات الكبرى الموجودة على مستوى الجمهورية للشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن ذلك يهدف إلى الحفاظ على البيئة الهوائية، وتعد مشكلة التلوث البيئي في مصر أحد أهم المشكلات التي تسعى الدولة في الوقت الراهن لمواجهتها في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر بصورة مباشرة على البيئة.

جدير بالذكر أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة تلوث الهواء، منها التوسع في إنشاء محطات رصد ملوثات الهواء المحيط والتي تتولى رصد ومتابعة مستويات تلوث الهواء على مدار الساعة، وإعداد مؤشر عام عن مستوى جودة الهواء، ووصل عدد المنشآت المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 61 منشأة تمثل 253 مدخنة.