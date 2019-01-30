مسؤول سابق بتطوير العشوائيات: انهيار صخرة الدويقة ناتج عن سلوكيات الأهالي

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة سعاد نجيب، وكيل وزارة التطوير الحضري والعشوائيات ورئيس الإدارة المركزية بصندوق تطوير المناطق العشوائية السابقة، إن انهيار جزء من صخرة الدويقة يمكن أن يكون لعدة أسباب أهمها سلوكيات المواطنين القائمين في هذه المنطقة، لافتةً إلى أن منطقة الدويقة خلال آخر 3 سنوات تم إخلاء عدد كير من المواطين بها ونقلهم إلى الأسمرات 1 و2.

وأضافت نجيب لمصراوي: "محافظة القاهرة تستعد الآن لتسكين المرحلة الثالثة من الأسمرات موضحة أنه مع كل افتتاح مرحلة جديدة من مشروعات تطوير العشوائيات يلجأ بعض المواطنين للمساعدة في انهيار أي أجزاء من الصخرة لسرحة تسكينهم، مثل ما حدث خلال عامي 2014 و2015، حيث اتخذ عدد من المواطنين منطقة الدويقة سكنًا لهم والمساعدة على انهيار الصخرة للحصول على وحدات سكنية جديدة وهم في الأساس ليسوا من سكان المنطقة".

وأكدت رئيس الإدارة المركزية بصندوق تطوير المناطق العشوائية السابقة، أنه منذ عام 2008 وانهيار جزء من صخرة الدويقة تم تشكيل لجنة جيولوجية لمراقبة منطقة الدويقة بالكامل وتصنيفها إلى أماكن خطرة ثم الأقل خطورة، لافتة إلى أن اللجنة الجيولوجية كانت تعطى رسوم بيانية ومعلومات دقيقة عن الأماكن التي يمكن أن تنهار في الصخرة، وهذا ما حدث عام 2015، عندما تم إخلاء المنطقة من السكان وانهارت الصخرة بعدها بيومين.

وكانت صخرة بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر شرق القاهرة، انهارت مساء الثلاثاء، دون وقوع ضحايا، بحسب ما أعلنت وزارة التضامن.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن الحادث لم يُسفر عن سقوط مصابين أو وفيات.

وأعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، نقل 28 أسرة تضررت من انهيار صخرة بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، إلى منطقة الأسمرات.

ووجهت والي، مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

وتفقدت النائبة منى جاب الله، عن دائرة منشأة ناصر والجمالية، ورئيس الحي ونائب محافظ القاهرة موقع سقوط الصخرة.​