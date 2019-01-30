حدث ليلًا| تفاصيل انهيار صخرة الدويقة.. وهجوم إرهابي على مسجد بالفلبين

(مصراوي):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"التضامن": 82 أسرة متضررة من انهيار صخرة منشأة ناصر جارٍ نقلهم إلى الأسمرات

قال محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، تلقت تقريرًا من مديرية التضامن بالقاهرة عن سقوط صخرة في منطقة منشأة ناصر، التي تعد إحد المناطق الخطرة التي كان هناك تخطيط لنقل سكانها إلى المدن الجديدة، حيث ارتفاع عدد الأسر المتضررة إلى 82 أسرة الآن.

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صندوق تطوير العشوائيات يكشف سبب تصدّع "صخرة الدويقة"

أرجع المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، تصدّع صخرة بمنطقة منشأة ناصر (الدويقة)، الثلاثاء، وجود تسرب لمياه الصرف الصحي من المنازل الموجودة في المنطقة العليا بالمنطقة، الأمر الذي أحدث تصدعات بصخور المنطقة.

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محافظ القاهرة عن انهيار صخرة بمنشأة ناصر: "نجونا من كارثة"

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن تحرك الدولة السريع في الفترة السابقة وإنشاء آلاف الوحدات السكنية في مناطق مختلفة، ونقل المواطنين القاطنين بالمناطق العشوائية غير الآمنة والمهددة للحياة إليها، أنقذ كثيرًا من الأرواح، وساهم في تحقيق جودة الحياة لآلاف الأسر.

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البرلمان يوافق على طلاء واجهات العقارات لإنهاء التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على نص المادة السادسة، من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة، بعد تعديلها.

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نقل رئيس حي العجوزة لوظيفة إدارية: وصف المواطنين بألفاظ غير لائقة

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا أمس الثلاثاء، بندب اللواء جمال إسماعيل السعيد رئيس حي العجوزة، للعمل بديوان عام محافظة القاهرة، وذلك حتى إحالته للمعاش.

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وزير المالية: إشادة صندوق النقد بإصلاحاتنا الاقتصادية رسالة للعالم - فيديو

قال محمد معيط، وزير المالية، إن إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بمثابة رسالة للعالم بأكمله بأن الاقتصاد المصري يتحسن، وأنه يجب الثقة في الاقتصاد المصري، بما يشجع الاستثمار في مصر، لأن مصر ملتزمة وجادة في تنمية اقتصادها بشكل قوي.

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نقيب المحامين: ندفع فاتورة التسارع في إنشاء كليات حقوق دون رصد جدواها

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إننا ندفع فاتورة تراكم الأخطاء التي جعلت الدولة تسارع في إنشاء كليات حقوق كثيرة دون رصد جدوى وأماكن ذهاب المحامين المتخرجين حديثًا.

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وزيرة الصحة: إنشاء أول مصنع في إفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع مشتقات البلازما

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع واحدة من كبرى الشركات الفرنسية في مجال تصنيع مشتقات البلازما، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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جولة مفاجئة لوزير النقل بالخط الثالث للمترو

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة مساء أمس الثلاثاء؛ لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق (4B)، والذي يتم تنفيذه بواسطة اتحاد شركات للمقاولات المصرية للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق.

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بالصور.. محافظ أسوان يتابع استعدادات منتدى الشباب "العربي – الأفريقي"

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أمس الثلاثاء، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبار أسوان عاصمة للشباب الإفريقي لعام 2019 واستضافتها لمنتدى الشباب العربي والأفريقي، وضع الجميع أمام تحديات يجب إنجازها كما ينبغي.

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الجفري: نقاشات المشايخ والمفكرين حول الخطاب الديني أشبه بصراع الثيران

أكد الشيخ الحبيب علي الجفري، أن مستقبل الخطاب الديني يتحدث عن المفهوم الأعمق المتعلق بالرؤية الفلسفية لعدة قرون، وليس لسنة محددة.

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"الشيوخ الأمريكي".. طرح تعديل لاستبقاء قوات أمريكية في سوريا وأفغانستان

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، عن عزمه استخدام مشروع قانون يتعلق بالسياسة الخارجية يناقض سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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المحكمة العليا في فنزويلا تمنع جوايدو من مغادرة البلاد وتجمد أرصدته

منعت المحكمة العليا في فنزويلا رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، من مغادرة فنزويلا وأمرت بتجميد حساباته المصرفية، حسبما ذكرت شبكة (إن تي إن 24).

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ردود فعل أيرلندية وأسكتلندية غاضبة بعد تعهد ماي بتغيير "شبكة الأمان" لبريكست

صدرت ردود فعل غاضبة ، أمس الثلاثاء، من جانب أحزاب اسكتلندية وأيرلندية رئيسية، بعدما قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن تصويتا برلمانيا غير ملزم.

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وزير خارجية فنزويلا يتهم أمريكا بمحاولة الاستيلاء على نفط بلاده

اتهم وزير الخارجية الفنزويلي جورج أريزا، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على موارد بلاده النفطية وذلك عبر فرض العقوبات.

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تفجيران انتحاريان أمام مركز شرطة في إيران.. و"جيش العدل" تتبنى الحادث

أفادت وسائل إعلام إيرانية، وقوع انفجارين انتحاريين قرب مركز شرطة في مدينة زاهدان جنوبي شرق البلاد.

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مسئول فنزويلي في اجتماع أممي: إدارة ترامب تعد لتدخل عسكري في بلادنا

قال مندوب فنزويلا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف خورخي فاليرو أمس الثلاثاء إن السلطات الأمريكية تستعد لتنفيذ تدخل عسكري في فنزويلا على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها حاليا.

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