"أبوشقة": انتقال مبادرة "الوفد مع الناس" إلى القاهرة السبت القادم

كتب- محمد نصار:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه بعد نجاح مُبادرة "الوفد مع الناس" في محافظة الجيزة ستقوم المُبادرة بتقديم خدماتها السبت القادم داخل محافظة القاهرة، ثم محافظة القليوبية لتقديم الخدمات للمواطنين بجانب تفعيل مُبادرة "الوفد مع المواطنين" لرصد جميع مشاكل و مقترحات المواطنين.

وأضاف "أبو شقة"، أن جميع مُبادرات حزب الوفد ومنها "الوفد مع الشباب، والمرأة، والمواطن، والمسئول تعمل من أجل تقديم الأفضل للوطن والمواطنين"، مشيراً إلي أن هذا نهج جديد لم يحدث في أي حزب سياسي آخر.

وتابع: "خاصة مُبادرة (الوفد مع مسئول) التي تهدف إلى استضافة مسئول من الحكومة فى مقره "بيت الأمة" كل أسبوعين ليكون وجهًا لوجه مع المواطنين وليس أمام الوفديين فقط، وتلك هي الديمقراطية بأن يكون المسئول أمام المواطن وجهًا لوجه، لأن هذه اللقاءات كفيلة بوأد الفتن وترسيخ الديمقراطية وهذا هو صميم عمل الحزب السياسي".

وأردف رئيس الوفد أن هذه اللقاءات حققت العديد من الإيجابيات، لإننا عندما أستضفنا الدكتور علي مصلحي وزير التموين، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تم مناقشة جميع القضايا التي تتعلق بقطاع الشباب قطاع التموين في مصر، ومن ثمار هذه اللقاءات تبني الدولة فكرة تدوير القمامة من خلال وزيرة البيئة التي أكدت أن هذه الفكرة عندما تصدر من بيت الأمة تؤكد أن حزب الوفد يجمع كل الخبرات السياسية والاقتصادية والفكرية، وأن كافة نواحي الخبرات ترتكز في هذا الحزب.

واستطرد: "كان هناك أيضاً لقاء مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وكان الحديث واضح حتى لا نكون أمام فكرة قانون ينتقص من حقوق المرأة المصرية التي تمثل أكثر من نصف المجتمع، وحزب الوفد ينحاز إلى حقوق المرأة وهو الذي طالب بحقوق المرأة كان ومازال وسيكون مؤيداً للمرأة المصرية ولحقوقها، ولن يقبل أن يكون أمام قانون ينتقص من حقوقها وسندافع عن المرأة لنكون مطبيقن لمبادئ الحزب، وسنحرص على أن تكون حقوق المرأة المصرية في الصدارة وألا ينتقص منها شيء، وأتفقنا أننا سنكون امام حفل لتكريم الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة".