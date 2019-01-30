أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أزمة فنزويلا أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح

عبدالمحسن سلامة: مفاجآت سارة للصحفيين خلال الساعات القادمة

05:13 ص الأربعاء 30 يناير 2019
عبدالمحسن سلامة: مفاجآت سارة للصحفيين خلال الساعات القادمة

عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين

كتب ـ مصطفى على:

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الساعات القليلة القادمة ستشهد مفاجآت سارة للصحفيين بشأن الزيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا، والاتفاق على إقامة مشروع مسشتفى للصحفيين، وإقامة شهر عقاري بالنقابة وغيرها من المميزات الأخرى.

وأضاف سلامة، في تصريح لمصراوي، أنه يسعى للاستمرار في منصب النقيب خلال الفترة المقبلة لاستكمال ما بدأه من إنجازات، موضحا أن فترة العامين فقط لا تكفي لإنجاز البرنامج الانتخابي، فضلًا عن أن التغييرات المستمرة في المنصب تجعل كل نقيب يبدأ من جديد وليس مما انتهى إليه سابقه.

ونوه سلامة، إلى أن أكثر فترة في تاريخ النقابة شهدت إنجازات واستقرارًا كانت فترة النقيب الراحل إبراهيم نافع، والذي استمر لأكثر من 4 دورات نقابية.​

عبدالمحسن سلامة نقابة الصحفيين إنشاء مستشفى شهر عقاري إبراهيم نافع
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان