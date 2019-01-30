عبدالمحسن سلامة: مفاجآت سارة للصحفيين خلال الساعات القادمة

كتب ـ مصطفى على:

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الساعات القليلة القادمة ستشهد مفاجآت سارة للصحفيين بشأن الزيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا، والاتفاق على إقامة مشروع مسشتفى للصحفيين، وإقامة شهر عقاري بالنقابة وغيرها من المميزات الأخرى.

وأضاف سلامة، في تصريح لمصراوي، أنه يسعى للاستمرار في منصب النقيب خلال الفترة المقبلة لاستكمال ما بدأه من إنجازات، موضحا أن فترة العامين فقط لا تكفي لإنجاز البرنامج الانتخابي، فضلًا عن أن التغييرات المستمرة في المنصب تجعل كل نقيب يبدأ من جديد وليس مما انتهى إليه سابقه.

ونوه سلامة، إلى أن أكثر فترة في تاريخ النقابة شهدت إنجازات واستقرارًا كانت فترة النقيب الراحل إبراهيم نافع، والذي استمر لأكثر من 4 دورات نقابية.​