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سامح عاشور يؤكد ضرورة وجود حوار مجتمعي عند تعديل الدستور

03:33 ص الأربعاء 30 يناير 2019
سامح عاشور يؤكد ضرورة وجود حوار مجتمعي عند تعديل الدستور

سامح عاشور نقيب المحامين

كتب- مصطفى علي:

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور 2014، بأن الدستور حدد طرق تعديله، حال استشعار الشعب الحاجة إلى ذلك.

وأشار عاشور، خلال استضافته الثلاثاء، في برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة "ON E"، إلى أنه قال، في آخر جلسة للجنة الخمسين، إن مشروع الدستور ليس المثالي، ولا يمثل أقصى أماني الشعب، ومع الوقت، يمكن أن نحقق أفضل منه، ولكنه صدر في ظل مرحلة انتقالية.

وأضاف: "هناك فرق بين الدستور والمبادئ فوق الدستورية، مثل الدولة المدنية، والجمهورية، وأن اللغة العربية اللغة الرسمية، ودولة مسلمة، وغيرها من المبادئ".

وشدد نقيب المحامين على أنه من الضروري، حال اللجوء للدستور، إجراء حوار مجتمعي شامل حول التغييرات المطروحة وجدواها، والاستماع للأحزاب السياسية، والنقابات، والمجتمع المدني، ومختلف طوائف الشعب.

سامح عاشور نقابة المحامين تعديل الدستور لجنة الخمسين

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