١٤٠ ألف زائر في اليوم السابع لمعرض الكتاب (صور)

كتب- محمد عاطف:

قال إسلام بيومي، مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، إن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم السابع "الثلاثاء"، 140 ألف زائر، بإجمالي مليون و200 ألف زائر منذ افتتاح المعرض في 23 يناير وحتى 29 يناير الجاري.

وأوضح مدير إدارة المعارض بالهيئة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقه في اليوم الأول حتى الآن.

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