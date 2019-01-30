تعرف على حصاد اليوم السابع لمعرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

شهد اليوم السابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب "الثلاثاء"، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث ظهرت طوابير الجماهير أمام الأبواب الرئيسية لقاعات المعرض، واصطفت أمامها لدخول أجنحة المعرض المختلفة ومتابعة أنشطتها الثقافية.

وأُقيمت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية طوال اليوم، كما شهدت القاعة الرئيسية بالمعرض، لقاءً فكريًا للكاتب الجابوني جان ديفاسا نياما، للحديث عن روايته الجديدة "مذاق الحرية المرير"، التي تتحدث عن تاريخ الجابون والاحتلال الفرنسي للبلاد آنذاك، حيث أدار الحوار وترجمه الناشر شريف بكر، وخلود خالد.

وأكد أن العلاقات بين مصر والجابون ثقافيًا وتاريخيًا وطيدة، وتربطهما علاقة كبيرة، وقال "لا أعرف متى بدأت العلاقات بين البلدين تحديدًا في أي تاريخ، لكن هناك مشتركات كبيرة بين البلدين، وأذكر أنني عندما جئت إلى مصر زورت المتحف المصري بالتحرير، وكنت سعيدًا لما شاهدته هناك لأن الحضارة الفرعونية تتشابه مع الحضارة ال بدأت ويوجد مشتركات بين البلدين ثقافيا، لما جئت المتحف المصري، كنت سعيدا لان ما شاهدته هناك كان يشبه ثقافته، مثل طريقة التحنيط، فيها جزء من ثقافتنا".

أيضًا أكد الكاتب محمد توفيق، خلال احتفال معرض القاهرة الدولي للكتاب بمئوية الفنانة تحية كاريوكا، والتي أقيمت في معرض الكتاب، بدأت حياتها العملية منذ وصولها ١٤ عاما، وذهبت وسافرت لمقابلة سعاد محاسن في القاهرة.

وقال توفيق: "أغلب المعلومات المُتاحة عن تحية كاريوكا على شبكة الإنترنت غير صحيحة على الإطلاق، ومنها على سبيل المثال، أنها ساعدت الرئيس الراحل أنور السادات على الهرب أثناء حبسه بعد اتهامه باغتيال شخصية سياسية مهمة".

وأضاف توفيق: "كاريوكا لم تساعد السادات في هذه القضية وإنما ساعده وأخفاه زوج اختها في قضية الجاسوس الألماني".

وأكد الفنان فتحي عبدالوهاب، أن تكراره لبعض الشخصيات مثل شخصية الضابط يكون بعدة ضوابط هو أنه يجسد الشخصيات من على الأنا الآخر، وليس الأنا نفسه، ولا يفترض أنه هو الذي يجسد الشخصية، ومن هنا يختلف أداءه في كل شخصية يقدمها ولو كانت نفس المهن.

وقال في ندوة بمعرض الكتاب، مساء اليوم: كل ثانية تمر في حياتنا هو إثراء لنا وكل شخصية نجسدها هو تجسيد مفرح أو محزن لنا والممثل أكثر الناس غرقا في تجاربه مهما كانت صغيرة.

وأضاف عبدالوهاب: تمر حصيلة تجارب الفنان وتضاف للشخصيات التي يجسدها، ويضاف لها القراءة والمشاهدة وغيرها من ألوان المعرفة المختلفة، ومن هنا فإن الممثل يحوش تجاربه كلما مر بتجارب جديدة في حياته.

فيما قالت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للكتاب، تعليقًا على زيارة السفير الإسرائيلي دافيد جوفرين، اليوم، معرض القاهرة الدولي للكتاب، برفقة بعض موظفي السفارة، إن الزيارة غير رسمية وتصرف فردي لم تبلغ الهيئة العامة للكتاب رسميًا بزيارة السفير، ولم يستقبله أي مسئول بالهيئة.

وزار السفير الإسرائيلي في القاهرة، دافيد جوفرين، الثلاثاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب، برفقة بعض موظفي السفارة، خلال الاحتفال هذا العام باليوبيل الذهبي للمعرض، وفقًا لما أعلنته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.

فيما يستضيف برنامج "كلام جديد"، على قناة النيل الثقافية، غدًا الخميس الساعة ١٠،٥ صباحا الدكتور محمد حلمى طه الشاعر، للحديث عن كتابه الجديد بعنوان "السياسات التشريعية لمواجهة ظاهرة الإرهاب"، بمعرض الكتاب صالة رقم 1 جناح رقم A26 المركز القومى للاصدارات القانونية.

ويتناول الكتاب القوانين الدولية لسياسات التشريعية فى انتشار ظاهرة الإرهاب فى المجتمعات العربية، وكيفية مناهضتها بصورة صحيحة، وذلك من خلال تكاتف شعوب ودول العالم ضد رموز الإرهاب، ومحاربة التنظيمات التى تمول العناصر الإرهابية.