ندوة الأزهر بمعرض الكتاب: الإلحاد لا يعد ظاهرة في مجتمعاتنا العربية

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا، إن الإلحاد لا يعد ظاهرة في مجتمعاتنا العربية.

جاء ذلك في إطار سلسلة الندوات والفعاليات التي يحتضنها جناح الأزهر الشريف في معرِض القاهرة الدولي للكتاب، حيث عقدت اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "التطرف والإلحاد بين الشباب.. من المسئول؟"، شارك فيها الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، والدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف الشريف، أن التدين فطرة بشرية وأن الانحراف عن هذه الفطرة تطرف يؤدي إلى الإلحاد، مبينًا أن الإلحاد فكرة قديمة وزادت مع التطور العلمي وغياب الوازع الديني.

وأوضح أن هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة الإلحاد منها الغلو والتطرف، وغرس الكره تجاه المخالفين للعقيدة، وتقديس الأشخاص، وسطوة الشهوات، والاضطراب النفسي ،مؤكدا أن الإلحاد لا يعد ظاهرة في مجتمعاتنا العربية والمصرية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، أن ظاهرة الإلحاد لا يعالجها إلا الدين من خلال علماء متخصصين، وتعزيز الثقافة الدينية بالمدارس والجامعات، مشددًا على دور الأسرة المهم في تثقيف الأبناء دينيًا مع وجود القدوة الحسنة، حتى لا ينجرف الأبناء إلى أصحاب الدعوات الهدامة.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثالث على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.