​"مستقبل وطن" يوزع بطاطين بقرى السويس

كتبت- ميرا إبراهيم:

وزع حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، بمحافظة السويس، بطاطين على القرى الأكثر احتياجًا، في إطار اهتمام الحزب بتفعيل دور المشاركة المجتمعية الفعالة على ارض الواقع واسهاما من الحزب فى رفع معاناة البسطاء مع حلول فصل الشتاء.

وقالت أمانة الحزب بمحافظة السويس، إنها قامت بتوزيع عدد كبير من البطاطين على بعض الأسر بمنطقة الكيلو 46، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة هى واحدة من المبادرات التي تعمل على تفعيل الدور الاجتماعى الحقيقى لدور الحزب فى تقديم خدمات ملموسة تساعد في رفع معاناة الأهالى بالقرى الاكثر احتياجا و التى يهتم بها الحزب.

وأكد الحزب أن تلك المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى المبادرة تهدف إلى الوصول الأسر أكثر احتياجا ولغير القادرين.