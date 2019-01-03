مصر تؤكد مساندتها لأفغانستان لإنجاح عملية السلام

القاهرة- أ ش أ:

أكدت مصر مساندتها لأفغانستان في سبيل إنجاح عملية السلام بقيادة ورعاية أفغانية.

جاء ذلك خلال لقاء سفير مصر لدى كابول السفير هاني صلاح مع رئيس مجلس النواب الأفغاني عبد الرءوف إبراهيمي، حيث تناولا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.

وأكد السفير المصري، أن البلدين يتشاركان في الاعتقاد بأهمية حل كافة القضايا بالطرق السلمية ونبذ العنف وتحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وطرح سفير مصر - خلال المقابلة- إمكانية إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين البلدين، وهو ما رحب به رئيس مجلس النواب، طالباً نقل تحياته وتقديره إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.

وذكرت وزارة الخارجية - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) اليوم الخميس- أن رئيس مجلس النواب الأفغاني أشاد، خلال اللقاء، بما تقوم به مصر من دور فاعل في دعم بلاده، مشيرا إلى حاجة أفغانستان لاستمرار هذا الدور في المرحلة المقبلة.

وطالب عبد الرءوف إبراهيمي بالعمل سوياً لإعطاء قوة دفع جديدة للعلاقات بين البلدين؛ بما يتناسب مع الصداقة التاريخية بين البلدين قيادةً وشعباً.

وحرص رئيس مجلس النواب الأفغاني على تثمين الدور الحيوي لبعثة الأزهر الشريف في بلاده، خاصة في ظل تعدد مصادر الفتوى، ووجود بعض التيارات الداعية إلى استخدام العنف لحل المشكلات، معربا عن أمله في توسيع دور الأزهر الشريف، وزيادة حجم التعاون التعليمي بين البلدين.