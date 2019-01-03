الأرصاد تعلن: موجة صقيع أخرى خلال الأسبوع المقبل

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الحالي خلال الأسبوع المقبل، مستبعدًا أية احتمالات لارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد العال -في تصريح لمصراوي- أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا اعتبارًا من الأحد المقبل، متوقعًا أن تسجل العظمى بالقاهرة أقل من 17 درجة، فيما تسجل الصغرى ما بين 9 لـ 10 درجات، ناصحًا المواطنين بالالتزام بالملابس الثقيلة خلال الفترة المقبلة.

وأعلن عبد العال - أن الرياح التي ستشهدها البلاد اليوم وحتى الغد أقل حدة من الأمس، مؤكدًا تمكن المواطنين من ممارسة أنشطتهم اليومية بلا وجود أية عوائق.

وعن موعد انتهاء الرياح المثيرة للأتربة، قال رئيس الهيئة، أنه من المتوقع انتهاء نشاط الرياح مساء غد الجمعة، على أن تنحصر على السواحل الشمالية الغربية فقط.

فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، توقعاتها بأن يسود طقس مائل للبرودة شمالاً حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، كما يتكون السقيع على المزروعات في وسط سيناء.

فيما توقعت أن تتكون الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة وأغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.