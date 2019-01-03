وزير الري يجتمع مع قيادات الوزارة لمتابعة المشروعات الجارية

القاهرة- (أ ش أ):

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ، اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري ، والدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه لاستعراض محاور العمل المشتركة بين الوزارة والمركز.

كما تم خلال الاجتماع بحث تعظيم آليات التنسيق والتعاون بين المركز القومى لبحوث المياه والمعاهد البحثية التابعة له وبين أجهزة الوزارة من مصالح وهيئات بما يخدم أهداف الوزارة واستراتيجيتها.

واجتمع وزير الموارد المائية أيضا مع الدكتور رجب إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية على مستوى الوزارة، وذلك لاستعراض ما تم إنجازه من خطة الوزارة لعام 2018 -2019 ومراجعة المستهدف تنفيذه خلال الفترة 2019 -2020.

كما عقد الدكتور محمد عبدالعاطي اجتماعا مع المهندس طارق السيد رئيس هيئة المساحة، وذلك لمناقشة موازنة الهيئة خلال العام المالي 2019 - 2020.

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